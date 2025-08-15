ترامب: أوروبا لا تفرض علي شروطا لحل الأزمة الأوكرانية لكنها ستشارك في العملية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، بأن أوروبا لا تفرض عليه شروطًا لحل الأزمة الأوكرانية، لكنها "ستكون مشاركة" في هذه العملية.



وعندما سُئل ترامب على متن طائرته أثناء توجهه من واشنطن إلى أنكوريج عن الظروف التي يُمكن وصف القمة فيها بأنها ناجحة، قال إنه "لا يستطيع قول ذلك".



وأضاف: "لم يُحدد شيء بعد. أريد أمورا معينة، أريد وقف إطلاق النار، وأوروبا لا علاقة لها بذلك. أوروبا لا تملي علي ما يجب فعله، لكنها بالتأكيد ستكون مشاركة، وكذلك زيلينسكي".وأعرب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سريعا، وقال الزعيم الأمريكي "أريد وقفا سريعا لإطلاق النار. لا أعلم إن كان سيحدث اليوم، ولكنني سأحزن إن لم يحدث اليوم".كما أعرب ترامب عن ثقته بأن المحادثات المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنكوريج بولاية ألاسكا ستسير "بشكل جيد جدا".وقال ترامب: "نحن في طريقنا للقاء الرئيس بوتين في ألاسكا، وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد جدا".وفي الوقت نفسه، أكد مجددا استعداده للعودة سريعا إلى واشنطن في حال لم تنجح القمة الروسية الأمريكية، وأضاف: "إذا لم تنجح (المحادثات)، فسأعود فورا إلى البيت الأبيض".وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أنه لن يجري محادثات لمجرد إجرائها، أجاب ترامب: "نعم، سأغادر".