لافروف حول قمة ألاسكا: موقفنا واضح وسنعلنه ونعول على حوار بناء

Publié le Vendredi 15 Août 2025
      
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الجانب الروسي سيطرح موقفه بوضوح خلال مفاوضات القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب في ألاسكا اليوم.

وأوضح لافروف في حديث لقناة "روسيا 24" الروسية: "لدينا موقف واضح ومفهوم، وسنعرضه.. بذلنا جهودا كبيرة لتوضيح موقف روسيا خلال زيارات المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى روسيا ونأمل في مواصلة هذا الحوار البناء".



ووصل لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشيف إلى ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم.

وكان الكرملين والبيت الأبيض أعلنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أوت عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ألاسكا والعاشرة مساء بتوقيت موسكو، حيث سيجري الزعيمان محادثات ثنائية، قبل اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.

وسيشارك في المباحثات عن موسكو يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي كيريل دميتريف.

وسيدلي بوتين وترامب بكلمتين مقتضبتين قبيل المباحثات وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث ستكون الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية على رأس جدول الأعمال.


الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
Indicateurs
