لافروف حول قمة ألاسكا: موقفنا واضح وسنعلنه ونعول على حوار بناء

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الجانب الروسي سيطرح موقفه بوضوح خلال مفاوضات القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب في ألاسكا اليوم.



وأوضح لافروف في حديث لقناة "روسيا 24" الروسية: "لدينا موقف واضح ومفهوم، وسنعرضه.. بذلنا جهودا كبيرة لتوضيح موقف روسيا خلال زيارات المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى روسيا ونأمل في مواصلة هذا الحوار البناء".

