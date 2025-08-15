Babnet   Latest update 08:47 Tunis

ترامب يعرب عن ثقته بأن بوتين وزيلينسكي سيتفقان على تسوية النزاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ed3157f5676.15830087_kmgeofilnqjph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 06:45 قراءة: 0 د, 51 ث
      
وكالات - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي سيوافقان على تسوية النزاع في أوكرانيا.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن هذا سيكون لقاء جيدا، لكن الأهم سيكون اللقاء الثاني الذي سنعقده. سننظم اجتماعا يضم الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي وأنا، وربما ندعو بعض القادة الأوروبيين. ربما لن نفعل ذلك، هذا غير مؤكد بعد".



وأضاف: "سنرى ما سيحدث. أعتقد أن الرئيس بوتين سيختار السلام. وأعتقد أن الرئيس زيلينسكي سيختار السلام".

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي أن لقاءه المرتقب مع الزعيم الروسي في ألاسكا سيكون مهما لكل من موسكو وواشنطن.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث في لقائنا. سيكون هذا لقاءً كبير الأهمية، وأعتقد أنه سيكون في غاية الأهمية لروسيا، وسيكون مهما جدا لنا أيضا. مهما لنا فقط بمعنى أننا سننقذ الكثير من الأرواح".

وعندما سُئل عما إذا كان مستعدا لعرض استخراج المعادن الأرضية النادرة في ألاسكا على روسيا، لم يجب ترامب في البداية، وعندما أُعيد طرح السؤال عليه قال إن هذا "غير مهم على الإطلاق"، مختتما حديثه بالقول: "أحاول إنقاذ أرواح الناس".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313363


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:10
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
34°-25
36°-24
34°-24
36°-26
  • Avoirs en devises
    24134,8

  • (14/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34879 DT        1$ =2,91891 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    