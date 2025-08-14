"فايننشال تايمز": توتر متصاعد بين ترامب وزيلينسكي عشية قمة ألاسكا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689d9d97a61738.54490365_knimjleogfhqp.jpg width=100 align=left border=0>

نقلت "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر فلاديمير زيلينسكي عقبة رئيسية أمام تسوية نزاع أوكرانيا.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العلاقات بين ترامب وزيلينسكي لا تزال متوترة منذ المشادة التي وقعت بينهما في البيت الأبيض في فيفري الماضي، حيث عبّر المسؤولون الأوكرانيون عن قلقهم من احتمال أن يحاول الرئيس الأمريكي ممارسة ضغوط على زيلينسكي للقبول بصفقة يعقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب في ألاسكا.

