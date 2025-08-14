Babnet   Latest update 10:41 Tunis

"فايننشال تايمز": توتر متصاعد بين ترامب وزيلينسكي عشية قمة ألاسكا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689d9d97a61738.54490365_knimjleogfhqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 09:24 قراءة: 0 د, 54 ث
      
نقلت "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر فلاديمير زيلينسكي عقبة رئيسية أمام تسوية نزاع أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العلاقات بين ترامب وزيلينسكي لا تزال متوترة منذ المشادة التي وقعت بينهما في البيت الأبيض في فيفري الماضي، حيث عبّر المسؤولون الأوكرانيون عن قلقهم من احتمال أن يحاول الرئيس الأمريكي ممارسة ضغوط على زيلينسكي للقبول بصفقة يعقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب في ألاسكا.



وفي 28 فيفري، وبّخ ترامب زيلينسكي أثناء زيارته للبيت الأبيض لتوقيع اتفاق بشأن تطوير الموارد المعدنية الأوكرانية، وطالبه بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن انتقاد بوتين.

ووصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيلينسكي بأنه "محرض جاحد" لصالح الديمقراطيين، بعدما بدأ الأخير في تبرير مواقفه واتهام روسيا وتهديد الولايات المتحدة بتداعيات الصراع رغم بعدها الجغرافي. وطلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض.

وفي وقت لاحق، صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأن على زيلينسكي أن يعود إلى طاولة المفاوضات، محذرا من أن أوكرانيا قد تحتاج إلى قيادة بديلة إذا رفض ذلك.

وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أوت.

المصدر: "فايننشال تايمز"


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313324


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 أوت 2025 | 20 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:14
16:10
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
34°-25
33°-24
36°-24
34°-25
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    