"فايننشال تايمز": توتر متصاعد بين ترامب وزيلينسكي عشية قمة ألاسكا
نقلت "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر فلاديمير زيلينسكي عقبة رئيسية أمام تسوية نزاع أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العلاقات بين ترامب وزيلينسكي لا تزال متوترة منذ المشادة التي وقعت بينهما في البيت الأبيض في فيفري الماضي، حيث عبّر المسؤولون الأوكرانيون عن قلقهم من احتمال أن يحاول الرئيس الأمريكي ممارسة ضغوط على زيلينسكي للقبول بصفقة يعقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب في ألاسكا.
وفي 28 فيفري، وبّخ ترامب زيلينسكي أثناء زيارته للبيت الأبيض لتوقيع اتفاق بشأن تطوير الموارد المعدنية الأوكرانية، وطالبه بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن انتقاد بوتين.
ووصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيلينسكي بأنه "محرض جاحد" لصالح الديمقراطيين، بعدما بدأ الأخير في تبرير مواقفه واتهام روسيا وتهديد الولايات المتحدة بتداعيات الصراع رغم بعدها الجغرافي. وطلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض.
وفي وقت لاحق، صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأن على زيلينسكي أن يعود إلى طاولة المفاوضات، محذرا من أن أوكرانيا قد تحتاج إلى قيادة بديلة إذا رفض ذلك.
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أوت.
المصدر: "فايننشال تايمز"
