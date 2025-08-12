"كوستا كوراليس" المشروع الضخم الذي سيجعل من طبرقة قبلة متوسطية بارزة... لابد من تسهيل كل الإجراءات الإدارية
ريم بالخذيري
"مشروع كوستا كوراليس السياحي، الذي يهدف إلى تحويل طبرقة الواقعة في شمال غرب تونس إلى وجهة سياحية كبرى، سيمتد على مساحة 140 هكتارًا. وبعد الدراسات الفنية التي أجرتها شركات عالمية كبرى مثل ديلويت، ينتظر المشروع الحصول على التراخيص النهائية من وزارات أساسية، مثل البنية التحتية، والبيئة، وأملاك الدولة، والشؤون العقارية."
هذا جزء من مقال نشرته وكالة الأنباء الإيطالية إيجي AGI.
وبحسب سعد الله خلفاوي، عضو مجلس إدارة شركة "هَيفَاء للتنمية والاستثمار" (Haifa Hdi)، فإن كوستا كوراليس يحظى باهتمام وطني ودولي كبير، وقد تم توقيع خطابات نوايا مع عدة مجموعات وشركات قابضة ترغب في الاستثمار فيه. ويهدف هذا المشروع المتكامل إلى تنشيط ولاية جندوبة، بالشراكة مع مستثمرين محليين وإقليميين منذ إطلاقه في ديسمبر 2016.
طبرقة، المدينة الساحلية القريبة من الحدود الجزائرية، تشتهر بخليجها الخلاب، ومينائها الصغير، وشعابها المرجانية. وكانت مستعمرة جُنُوِية سابقة لعبت دورًا تجاريًا استراتيجيًا، وكانت مركزًا مهمًا لصيد المرجان. كما كانت مكانًا لنفي الحبيب بورقيبة، زعيم الاستقلال التونسي. واليوم، تعتمد اقتصادياتها على الصيد البحري، والزراعة، والحرف اليدوية، والسياحة الموسمية.
وفقًا لشركة ديلويت، يمكن لمشروع كوستا كوراليس أن يخلق أكثر من 12 ألف وظيفة، وأن يكون بمثابة دفعة اقتصادية كبرى للمنطقة بأسرها والمناطق المجاورة. ومع ذلك، فإن الأراضي المخصصة للمشروع مملوكة للدولة، وسيكون من الضروري أولاً نقلها إلى الوكالة العقارية السياحية التي ستسهل استغلالها.
وفي انتظار التراخيص للمشروع الضخم، تم إطلاق مشروع تجريبي على مساحة 7 هكتارات في المنطقة السياحية بطبرقة، قبالة فندق لا سيقال. يقوده مستثمر خاص برأس مال يبلغ 5.5 مليار دينار (حوالي 1.62 مليار يورو). ويشمل هذا "الميني مشروع" فندقًا فاخرًا، ومساحات تجارية وثقافية، منها قاعات للمؤتمرات والسينما، بهدف تنشيط المدينة على مدار العام.
ويؤكد خلفاوي لوكالة إيجي AGI الإيطالية أن الهدف مزدوج: إحياء منطقة سياحية شبه خالية حاليًا، وجذب سياحة دولية مستدامة. كما يشدد على أهمية توفير طاقة فندقية كافية لجذب منظمي الرحلات السياحية؛ إذ لا تضم طبرقة حاليًا سوى 5 آلاف سرير، وهو رقم أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب وهو 10 آلاف. بالإضافة إلى ذلك، فإن مطار طبرقة – عين دراهم يعمل بشكل محدود جدًا ولابدّ من تطويره.
ويطمح مشروع كوستا كوراليس إلى معالجة هذه النقائص الهيكلية عبر خمسة أقطاب للتنمية:
* الميناء
* الصحة
* التجارة
* الترفيه
* العقارات
وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر المجمع الجديد البنية التحتية اللازمة لتنظيم فعاليات ثقافية على مدار العام، مما يعزز جاذبية طبرقة خارج الموسم الصيفي.
مشروع هام نتمنى ألا يصطدم بالبيروقراطية الإدارية والتعطيلات وكثرة الأوراق واضطراب القرارات.
