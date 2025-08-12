"كوستا كوراليس" المشروع الضخم الذي سيجعل من طبرقة قبلة متوسطية بارزة... لابد من تسهيل كل الإجراءات الإدارية

هذا جزء من مقال نشرته وكالة الأنباء الإيطاليةوبحسب، عضو مجلس إدارة شركة، فإن كوستا كوراليس يحظى باهتمام وطني ودولي كبير، وقد تم توقيع خطابات نوايا مع عدة مجموعات وشركات قابضة ترغب في الاستثمار فيه. ويهدف هذا المشروع المتكامل إلى، بالشراكة مع مستثمرين محليين وإقليميين منذ إطلاقه فيطبرقة، المدينة الساحلية القريبة من الحدود الجزائرية، تشتهر بخليجها الخلاب، ومينائها الصغير، وشعابها المرجانية. وكانتسابقة لعبت دورًا تجاريًا استراتيجيًا، وكانت مركزًا مهمًا لصيد المرجان. كما كانت مكانًا لنفي، زعيم الاستقلال التونسي. واليوم، تعتمد اقتصادياتها علىوفقًا لشركة، يمكن لمشروع كوستا كوراليس أن يخلق أكثر من، وأن يكون بمثابة دفعة اقتصادية كبرى للمنطقة بأسرها والمناطق المجاورة. ومع ذلك، فإن الأراضي المخصصة للمشروع مملوكة للدولة، وسيكون من الضروري أولاً نقلها إلىالتي ستسهل استغلالها.وفي انتظار التراخيص للمشروع الضخم، تم إطلاقعلى مساحةفي المنطقة السياحية بطبرقة، قبالة. يقوده مستثمر خاص برأس مال يبلغ(حوالي). ويشمل هذا "الميني مشروع" فندقًا فاخرًا، ومساحات تجارية وثقافية، منها قاعات للمؤتمرات والسينما، بهدفويؤكد خلفاوي لوكالةالإيطالية أن الهدف مزدوج:. كما يشدد على أهمية توفير طاقة فندقية كافية لجذب منظمي الرحلات السياحية؛ إذ لا تضم طبرقة حاليًا سوى، وهو رقم أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب وهو. بالإضافة إلى ذلك، فإنيعمل بشكل محدود جدًا ولابدّ من تطويره.ويطمح مشروعإلى معالجة هذه النقائص الهيكلية عبروبالإضافة إلى ذلك، سيوفر المجمع الجديد، مما يعزز جاذبية طبرقة خارج الموسم الصيفي.نتمنى ألا يصطدم بالبيروقراطية الإدارية والتعطيلات وكثرة الأوراق واضطراب القرارات.