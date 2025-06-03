مشهد فلكي استثنائي: "قمر الفراولة" يلامس الأفق في عرض سماوي نادر

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يترقّب عشاق الفلك في مختلف أنحاء العالم مشهدًا سماويًا نادرًا مع اقتراب موعد ظهور "قمر الفراولة" الكامل، أحد أبرز الأحداث الفلكية خلال صيف 2024، والذي يعد فرصة فريدة لهواة التصوير الفلكي ومحبي الظواهر الكونية.



الذروة والمشاهدة

