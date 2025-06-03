مشهد فلكي استثنائي: "قمر الفراولة" يلامس الأفق في عرض سماوي نادر
يترقّب عشاق الفلك في مختلف أنحاء العالم مشهدًا سماويًا نادرًا مع اقتراب موعد ظهور "قمر الفراولة" الكامل، أحد أبرز الأحداث الفلكية خلال صيف 2024، والذي يعد فرصة فريدة لهواة التصوير الفلكي ومحبي الظواهر الكونية.
الذروة والمشاهدة
الذروة والمشاهدة
سيبلغ القمر ذروة اكتماله في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء 11 جوان 2024، وتحديدًا في الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، غير أن أفضل وقت لمشاهدته سيكون مساء الثلاثاء 10 جوان، لحظة ظهوره قرب الأفق أثناء الغسق.
لماذا يُعد قمر الفراولة استثنائيًا هذا العام؟* يعتبر أبعد قمر كامل عن الشمس في عام 2024.
* سيكون الأقرب إلى الأفق بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية.
* يتموضع في جهة معاكسة للشمس، محاكيًا مسارها في السماء، ومع اقتراب الانقلاب الصيفي يومي 20 و21 جوان، يكون القمر في أدنى نقطة له مقارنةً بموقع الشمس المرتفع.
مسار القمر ولونه المميزسيبدأ القمر رحلته من الجنوب الشرقي عند الغسق، ويتحرك ببطء عبر السماء الجنوبية دون أن يرتفع كثيرًا، ثم يختفي في الجنوب الغربي عند الفجر.
هذه الحركة المنخفضة في السماء تعني أن القمر سيبدو:
* أكبر حجمًا
* أكثر احمرارًا بسبب تشتت الضوء في الغلاف الجوي
وهو ما يجعل المشهد خلابًا ومميزًا للتصوير، خاصة في الأماكن التي تخلو من التلوث الضوئي.
رفيق القمر في السماء: نجم قلب العقربإلى جانب القمر، ستتاح الفرصة لمتابعة النجم اللامع "قلب العقرب" (Antares) في كوكبة العقرب، الذي سيظهر فوق يمين القمر.
هذا النجم العملاق الأحمر يقع على بعد نحو 550 سنة ضوئية، ويُعد من ألمع النجوم في سماء الليل.
أصل التسمية وتقاليد الشعوبيعود اسم "قمر الفراولة" إلى تقاليد القبائل الأمريكية الأصلية، إذ يتزامن مع نضج الفراولة البرية في هذا الوقت من العام.
لكن التسميات تختلف بين الثقافات، إذ يعرف أيضًا بـ:
* قمر الزهور
* قمر الزراعة
* قمر الذرة الخضراء
* قمر الورد
معطى فلكي إضافي: البعد عن الشمسمن الناحية الفلكية، يتميز قمر هذا الشهر بأنه سيكون على مسافة تقارب 152,200 كيلومتر من الشمس، وهي إحدى أكبر المسافات المسجّلة هذا العام.
ويرتبط هذا البعد بوصول الأرض إلى نقطة الأوج (أبعد نقطة في مدارها حول الشمس) في 3 جويلية 2024.
نصائح للمشاهدة المثلى* اختيار موقع مرتفع وذو أفق مكشوف
* الابتعاد عن الضوء الاصطناعي وأضواء المدن
* اصطحاب كاميرا وعدسات طويلة لعشاق التصوير
المصدر: لايف ساينس
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