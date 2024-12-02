ماسك يعلق على قرار الرئيس الأمريكي العفو عن نجله هانتر
انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منشور عبر منصة X قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعفو عن نجله هانتر في التهم الموجهة إليه.
وكتب ماسك في منشوره تعليقا على قرار العفو عن هانتر بايدن قائلا: "لا تهمني القضايا المتعلقة بالمخدرات، لكن التشكيك في نزاهة الولايات المتحدة أمر غير جيد".
وكتب ماسك في منشوره تعليقا على قرار العفو عن هانتر بايدن قائلا: "لا تهمني القضايا المتعلقة بالمخدرات، لكن التشكيك في نزاهة الولايات المتحدة أمر غير جيد".
وجاء تعليق ماسك تعقيبا على منشور لرجل الأعمال الأمريكي ديفيد ماركوس الذي قال في منشور عبر منصة X: "لن أقول إنني متفاجئ أو غاضب من قرار الرئيس بايدن بالعفو عن ابنه، رغم أنه صرح بأنه لن يفعل ذلك، لكن الادعاء بأن هانتر كان ضحية لما يسمى "حروب قانونية" كسبب للعفو هو أمر يتجاوز حد السخرية".
I’m not surprised, nor mad, President Biden decided to pardon his son, even though he said he wouldn’t. But claiming Hunter was the victim of lawfare as a reason for the pardon is ironic beyond belief. pic.twitter.com/Jk36agzykz— David Marcus (@davidmarcus) December 2, 2024
في وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي" أن جو بايدن تخلى عن تعهده السابق، وأصدر عفوا عن ابنه هانتر.
وباستخدام سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من رئاسته، بدد بايدن الغيوم القانونية المتلبدة التي كانت تخيم على ابنه لعدة سنوات.
وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، توقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرا لولاء الرئيس الحالي المفرط لعائلته.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298489