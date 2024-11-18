الإعلام التركي يؤكد رفض أنقرة طلب عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي مجالها الجوي

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أفادت وسائل إعلام تركية الاثنين، بأن تركيا رفضت طلبا بشأن السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ بالعبور من مجالها الجوي.



وقالت مصادر مطلعة لوكالة "الأناضول"، إن السلطات الإسرائيلية طلبت استخدام المجال الجوي التركي لعبور طائرة هرتصوغ إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29".





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وأوضحت المصادر أن السلطات التركية رفضت الطلب الإسرائيلي.



وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي، قال في بيان السبت، إنه "في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس هرتصوغ، إلغاء رحلته إلى أذربيجان، للمشاركة في قمة المناخ"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.



وكان من المقرر أن يشارك هرتصوغ في القمة الدولية التي تضم قادة من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان قصيرة وتقتصر على بضع ساعات فقط.



وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، في العاصمة الأذربيجانية باكو، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أن يستمر حتى 22 منه.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 11 نوفمبر الجاري، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، على خلفية الحرب في المنطقة.



وصرح أردوغان: "نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها"، وأضاف أن أنقرة لن تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتطوير التعاون أو إعادة العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.



المصدر: الأناضول