القمة العربية الإسلامية تحمل إسرائيل مسؤولية فشل مفاوضات غزة

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أكدت القمة العربية الإسلامية المشتركة، على ضرورة التصدي "للعدوان الإسرائيلي الغاشم" على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية.



وحذر قادة الدول العربية والإسلامية في البيان الختامي الصادر عن قمة المتابعة التي عقدت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، من خطورة التصعيد وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي امتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، وانتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران.

وطالبت القمة العربية الإسلامية مجلس الأمن الدولي بالاستجابة للإجماع الدولي وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



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وأكدت القمة على دعم جهود مصر العربية وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات.

ودعا القرار الصادر عن القمة، المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره في أسرع وقت ممكن.

وندد قادة الدول العربية والإسلامية بجريمة "الاخفاء القسري" التي ترتكبها إسرائيل منذ بداية الحرب الحالية تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.