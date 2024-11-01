بيان للجيش المصري حول مزاعم التعاون مع إسرائيل فى عملياتها العسكرية

نفت القوات المسلحة المصرية، بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي "والحسابات المشبوهة" وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا.



وقال المتحدث العسكري المصري، مساء الخميس، إن القوات المسلحة تؤكد أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل.





وتابع: "تهيب (القوات المسلحة) بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال مصدر مصري رفيع المستوى، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، إن ما نقلته بعض وسائل الإعلام "المغرضة" بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية، التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، غير صحيح.واعتبر المصدر المصري أن "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".وكانت تقارير منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت استقبال ميناء الإسكندرية البحري، السفينة كاثرين الألمانية، التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، رغم رفض العديد من الدول استقبالها.