Babnet

بيان للجيش المصري حول مزاعم التعاون مع إسرائيل فى عملياتها العسكرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6724788b98fd05.93662766_eqpjglnkmfoih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 07:42 قراءة: 0 د, 55 ث
      
نفت القوات المسلحة المصرية، بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي "والحسابات المشبوهة" وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا.

وقال المتحدث العسكري المصري، مساء الخميس، إن القوات المسلحة تؤكد أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل.

...

وتابع: "تهيب (القوات المسلحة) بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".
أخبار ذات صلة:
الجيش المصري ينفي مساعدة إسرائيل عسكريا...

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال مصدر مصري رفيع المستوى، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، إن ما نقلته بعض وسائل الإعلام "المغرضة" بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية، التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، غير صحيح.

واعتبر المصدر المصري أن "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".

وكانت تقارير منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت استقبال ميناء الإسكندرية البحري، السفينة كاثرين الألمانية، التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، رغم رفض العديد من الدول استقبالها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296726


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*