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الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في تل أبيب

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Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 12:47 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ذكرت مصادر صحفية أن منفذ عملية الدهس في دوار غليلوت بتل أبيب اليوم الأحد يدعى رامي ناطور، من بلدة قلنسوة وعرب 48.

وقتل 6 أشخاص فيما أصيب 5 في حصيلة أولية، بينهم 10 في حالة خطيرة جدا، إثر انطلاق شاحنة نحوهم في محطة حافلات بشارع أهارون ياريف في رمات هشارون شمالي تل أبيب.

...

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن أغلب الضحايا من الجنود الإسرائيليين، فيما تم إطلاق النار على المنفذ.

ونفذت عملية الدهس قرب مدخل قاعدة "غليلوت" العسكرية الإسرائيلية، التي تضم مقرات الأجهزة الاستخبارية، بما في ذلك الموساد ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.


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