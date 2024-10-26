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طهران: من حقنا الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة

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Publié le Samedi 26 Octobre 2024 - 11:02 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها للهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وأكدت حقها في الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان الخارجية: "ندين العدوان الصهيوني على مقار عسكرية إيرانية ونعتبره انتهاكا للقانون الدولي ولسيادتنا".

...

وأضاف البيان: "استمرار الجرائم الصهيونية بالمنطقة بدعم عسكري وسياسي أمريكي وغربي عامل للتوتر ونؤكد أننا سنستخدم كل إمكاناتنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا والتزامنا بالأمن الإقليمي".

هذا وقد أعربت عدد من الدول والجهات العربية والإسلامية عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على إيران الليلة الماضية، واعتبرته انتهاكا لسيادة إيران وتهديدا للاستقرار في المنطقة.

واللافت في ما أكدته الحكومة البريطانية بأنها تراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب على خلفية الضربة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التصعيد ليس من مصلحة أحد.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإيراني مقتل جنديين في ماهشهر جنوب طهران في الهجوم الإسرائيلي الليلة الماضية.

وفي السياق ذاته، يبرز ما أعلنته القوات المسلحة الأردنية بأنها "لم تسمح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية"، مؤكدة أنها تراقب عن كثب التصعيد الحاصل على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على إيران الليلة الماضية.


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