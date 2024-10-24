بوتين يقترح إطلاق منصة اقتصادية مستقلة لدول "بريكس"

أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن الموجة التالية من الصعود الاقتصادي العالمي بدأت تظهر في معظم دول العالم، مؤكدا حاجة بلدان مجموعة "بريكس" لإطلاق منصة اقتصادية مستقلة.



وجاء التصريح في قمة "بريكس" المنعقدة بصيغة "بريكس+" و"بريكس أوت ريتش" في قازان الروسية اليوم الخميس.





وقال بوتين في كلمته في الجلسة العامة الأولى للحدث: "من المهم بناء آليات مالية متعددة الأطراف بديلة وموثوقة وخالية من أي إملاءات، كذلك بناء سلاسل إنتاج ولوجستيات، وإقامة تبادل للتكنولوجيات والمعرفة المتقدمة، وتطوير وزيادة قدرة ممرات النقل الدولية الجديدة".كذلك دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع الدول المهتمة للمشاركة في تطوير ممر الملاحة الشمالي وممر "شمال – جنوب".وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس بوتين في قمة مجموعة "بريكس+" وأصدقائها في مدينة قازان الروسية:الأوضاع الاقتصادية في العالم تغيرت، ويجب أن تعكس منظومات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه التغيرات.روسيا من الدول الرائدة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يصل نسبة الانبعاثات الكربونية بأقل من 5%.قمنا بتصدير أكثر من 100 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية لدول العالم.اقترحت روسيا إطلاق منظومة أمن عادلة وغير مجزئة في منطقة أوراسيا ما يساعد على تطوير المنطقة.تبلغ حصة توليد الطاقة الصديقة للبيئة في روسيا 85%.وممر الشحن "شمال – جنوب" مسار متعدد الوسائط من سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا إلى ميناء مومباي في الهند عبر إيران بطول يبلغ 7.2 ألف كيلومتر.ويتضمن 3 مسارات شحن دولية عبر بحر قزوين (باستخدام السكك الحديدية من وإلى الموانئ) ومسارين بريان غربي وشرقي.أما ممر الملاحة الشمالي فيمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ، ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا، حيث يقلل هذا المسار فترة الشحن مقارنة بالمسارات التقليدية عبر قناة السويس أو قناة بنما.