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غضب في باكستان بعد ظهور عارضة أزياء شهيرة بالبيكيني

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Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 06:30 قراءة: 0 د, 52 ث
      
شاركت عارضة أزياء باكستانية شهيرة فيديو لها بالبكيني من مسابقة Miss Grand International 2024، لتحذف المقطع من حسابها على منصة "إنستغرام" بعد فترة وجيزة.

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ويظهر عارضة الأزياء الباكستانية روما مايكل وهي تسير على منصة عرض المسابقة مرتدية بيكيني، موجة من الغضب في البلاد.

...

وبعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، حذفته روما من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي. وسرعان ما بدأ العديد من مستخدمي الإنترنت الذين أشادوا بها بسبب ملابسها الجريئة، في التكهن بأنها حذفته لأنها تلقت تعليقات غير لائقة وبغيضة من المستخدمين في باكستان.
وبحسب التقارير، فإن روما مايكل مهندسة حصلت على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا من جامعة جنوب آسيا.




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