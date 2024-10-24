غضب في باكستان بعد ظهور عارضة أزياء شهيرة بالبيكيني
شاركت عارضة أزياء باكستانية شهيرة فيديو لها بالبكيني من مسابقة Miss Grand International 2024، لتحذف المقطع من حسابها على منصة "إنستغرام" بعد فترة وجيزة.
وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ويظهر عارضة الأزياء الباكستانية روما مايكل وهي تسير على منصة عرض المسابقة مرتدية بيكيني، موجة من الغضب في البلاد.
وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ويظهر عارضة الأزياء الباكستانية روما مايكل وهي تسير على منصة عرض المسابقة مرتدية بيكيني، موجة من الغضب في البلاد.
Wow ! #Pakistan 🇵🇰 is crossing barriers & Rules !! Pakistani Model participated at Miss World Grand Show. #RomaMichael is looking Sexy & Stunning in Bikni. She has Perfect Lahori Body !! Thank you Ex PM #ImranKhan for modernize Pakistan. 😄😝 pic.twitter.com/ZmtjYYcLXP— Umair Sandhu (@UmairSandu) October 22, 2024
وبعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، حذفته روما من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي. وسرعان ما بدأ العديد من مستخدمي الإنترنت الذين أشادوا بها بسبب ملابسها الجريئة، في التكهن بأنها حذفته لأنها تلقت تعليقات غير لائقة وبغيضة من المستخدمين في باكستان.
وبحسب التقارير، فإن روما مايكل مهندسة حصلت على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا من جامعة جنوب آسيا.
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