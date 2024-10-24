غضب في باكستان بعد ظهور عارضة أزياء شهيرة بالبيكيني

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ويظهر عارضة الأزياء الباكستانية روما مايكل وهي تسير على منصة عرض المسابقة مرتدية بيكيني، موجة من الغضب في البلاد.

وبعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، حذفته روما من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي. وسرعان ما بدأ العديد من مستخدمي الإنترنت الذين أشادوا بها بسبب ملابسها الجريئة، في التكهن بأنها حذفته لأنها تلقت تعليقات غير لائقة وبغيضة من المستخدمين في باكستان.وبحسب التقارير، فإن روما مايكل مهندسة حصلت على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا من جامعة جنوب آسيا.