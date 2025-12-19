Babnet   Latest update 13:43 Tunis

منتدى وان للاعمال يوم 20 جانفي 2026 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69453660b321b9.60049184_ioplmqhnegjfk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Decembre 2025
      
تنظم المنظمة الوطنية لرواد الاعمال، منتدى وان للاعمال، وذلك يوم الثلاثاء 20 جانفي المقبل، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة

ويندرج تنظيم هذا الحدث في اطار حرص المنظمة على تأكيد التزامها بدعم الشركات التونسية واستدامتها وتعزيز حضورها في السوق المحلية والدولية



ويعد هذا المنتدى فرصة هامة تجمع رواد الاعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الاهلية والشركات الناشئة لتبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية

كما يهدف الى عرض منتجات وخدمات عدد هام من المستثمرين والتعرف على أكثر من 5000 شريك فضلا عن توسيع شبكة العلاقات المهنية واكتشاف فرص جديدة للاعمال

يشار، الى أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال هي منظمة فتية تأسست سنة 2020 ومن بين أهدافها تجميع و تمتين العلاقات بين رواد الأعمال والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي و الاجتماعي و التضامني.
كما تسعى المنظمة إلى تقييم دور مؤسسات الدولة على مستوى قطاع ريادة الأعمال و تقديم مقترحات لتحسين أداءها

رصد



