منتدى وان للاعمال يوم 20 جانفي 2026 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة

تنظم المنظمة الوطنية لرواد الاعمال، منتدى وان للاعمال، وذلك يوم الثلاثاء 20 جانفي المقبل، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة



ويندرج تنظيم هذا الحدث في اطار حرص المنظمة على تأكيد التزامها بدعم الشركات التونسية واستدامتها وتعزيز حضورها في السوق المحلية والدولية



ويعد هذا المنتدى فرصة هامة تجمع رواد الاعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الاهلية والشركات الناشئة لتبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقيةكما يهدف الى عرض منتجات وخدمات عدد هام من المستثمرين والتعرف على أكثر من 5000 شريك فضلا عن توسيع شبكة العلاقات المهنية واكتشاف فرص جديدة للاعماليشار، الى أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال هي منظمة فتية تأسست سنة 2020 ومن بين أهدافها تجميع و تمتين العلاقات بين رواد الأعمال والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي و الاجتماعي و التضامني.كما تسعى المنظمة إلى تقييم دور مؤسسات الدولة على مستوى قطاع ريادة الأعمال و تقديم مقترحات لتحسين أداءهارصد