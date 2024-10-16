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لجنة الانتخابات الأمريكية تكشف حجم تبرعات ماسك لحملة دولار لترامب

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 07:02 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تبرع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بحوالي 75 مليون دولار للجنة السياسية لدعم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي دونالد ترامب "أمريكا PAC"على مدار ثلاثة أشهر.

ووفق تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية ، (FEC)ـ فقد تبرع ماسك بالمبلغ المذكور لحملة ترامب بين يوليو وسبتمبر.

...

و أعرب ماسك مرارا عن دعمه لترامب في تصريحات وعبر منشوراته على شبكته الاجتماعية "X".

أصبح ماسك نشطا سياسيا بشكل متزايد على مر السنين، ويعلق بانتظام على السياسة الأمريكية على شبكة التواصل الاجتماعي X. ومع ذلك، فقد انتقد سابقا علنا كلا من الديمقراطيين والجمهوريين، مدعيا أنه لا يدعم أيا من الطرفين.

وبمرور الوقت، أصبحت وجهات نظره تتجه للحزب الجمهوري.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.


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