مقتل 26 شخصا بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي النازحين غربي دير البلح

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مقتل 26 شخصا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي النازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.





وقال المكتب في بيان إن "جيش الاحتلال ارتكب مذبحة فظيعة بقصف مدرسة رُفيدة للنازحين في دير البلح راح ضحيتها 26 شهيدا وأكثر من 92 جريحا غالبيتهم من الأطفال والنساء"، مؤكدا أن "هذه المدرسة تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية، وقام باختيار وقت القصف في وقت ذروة تحرك هؤلاء الأطفال والنساء للحصول على الغذاء اليومي لهم".



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وأفاد بأن "هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 190 مركزا للنزوح والإيواء، وتأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في المحافظة الوسطى التي يقطنها حاليا أكثر من مليون إنسان".



وطالب كل دول العالم "بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء"، محملا "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة".

