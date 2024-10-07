الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للطب 2024
أعلنت اللجنة القائمة عن جوائز نوبل 2024 عن أسماء الفائزين بالجائزة في مجال الطب لهذا العام.
ومنحت الجائزة في مجال الطب والفيزيولوجيا لهذا العام للعالمين الأمريكيين، فيكتور أمبروز وغاري رافكين لاكتشافهما ما يسمى بـ"جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق" أو microRNA.
ومنحت الجائزة في مجال الطب والفيزيولوجيا لهذا العام للعالمين الأمريكيين، فيكتور أمبروز وغاري رافكين لاكتشافهما ما يسمى بـ"جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق" أو microRNA.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة المسؤولة عن الجائزة:"فاز العالمان بالجائزة لاكتشافهما جزيئات microRNA ودورها في تنظيم عمل الجينات.. اكتشافهما الرائد كشف عن مبدأ جديد تماما لتنظيم الجينات، تبيّن أنه ضروري للكائنات متعددة الخلايا، بما في ذلك البشر".
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024
The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY
وتختار جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا في السويد الفائزين بجوائز نوبل للطب، ويحصلون على جائزة قيمتها 11 مليون كرونة (1.1 مليون دولار).
وتعتبر جائزة نوبل من أهم الجوائز العالمية في العديد من المجالات، مثل الطب والفيزياء والكيمياء والآداب وغيرها، الجائزة الأولى أعلن عنها اليوم الاثنين، وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في مجالات أخرى.
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