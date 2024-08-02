السباح الفرنسي ليون مارشان يحرز رابع ميدالية ذهبية له في الألعاب الأولمبية بباريس

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حصل الفرنسي ليون مارشان على ميداليته الذهبية الرابعة في ألعاب باريس الأولمبية عندما فاز بسباق 200 متر فردي متنوع للرجال في زمن قياسي أولمبي الجمعة. وحصل البريطاني دونكان سكوت على الميدالية الفضية والصيني وانج شون على البرونزية في لا ديفينس أرينا. وأصبح مارشان أول رياضي فرنسي يحصل على أربع ميداليات ذهبية فردية، ليس بينها أي ميدالية ضمن الفريق الفرنسي، في دورة ألعاب واحدة، وبات ثالث سباح فقط يفعل ذلك بعد الأمريكيين مايكل فيلبس ومارك سبيتز.