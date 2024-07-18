المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم على مسجد شيعي في مسقط هم ثلاثة إخوة عُمانيون

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أفادت الشرطة في سلطنة عمان الخميس بأن المهاجمين الثلاثة الذين نفذوا ليل الاثنين-الثلاثاء اعتداء على مسجد للشيعة في مسقط خلال إحياء ذكرى عاشوراء، هم عمانيون وإخوة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.



قالت وكالة الأنباء العمانية الخميس نقلا عن شرطة سلطنة عمان إن الجناة الثلاثة المتورطون في واقعة إطلاق النار الأخيرة بمسجد للشيعة في منطقة الوادي الكبير قرب العاصمة مسقط، هم عُمانيون.





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وذكرت الوكالة في منشور على منصة إكس بأن "الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث عمانيون وهم إخوة وقد لقوا حتفهم" برصاص قوات الأمن.



وبحسب السلطات العمانية، فإن الهجوم الذي وقع الإثنين أودى بستة أشخاص على الأقل، هم أربعة باكستانيين وهندي ورجل شرطة، فيما أصيب 28 آخرون. وكان ذلك الهجوم الأول من نوعه في المنطقة وتبنّاه تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف في الدولة ذات الغالبية السنّية والتي تنعم بالهدوء بين بلدان الشرق الأوسط.



وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان عبر موقع "إكس" الخميس إن "الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث عُمانيون وهم إخوة". مضيفة أنهم "لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن"، مضيفة أنهم "من المتأثرين بأفكار ضالة".







وأعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عن هجمات مماثلة على مساجد للشيعة في السعودية والكويت في 2015 أسفرت عن عشرات القتلى، وعن تفجيرين في إيران مطلع العام الحالي أوقعا نحو مئة قتيل.



فرانس24/ رويترز/ أ ف ب