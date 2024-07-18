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"أنا أطلقك".. ابنة حاكم دبي تعلن انفصالها عن زوجها لأنه "مشغول"

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Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 12:16 قراءة: 0 د, 45 ث
      
‏أعلنت الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عن طلاقها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، وذلك في منشور شاركته على إنستغرام.

وجاء في منشور الشيخة مهرة على حسابها الرسمي على المنصة:" الزوج العزيز، بما أنك مشغول برفقة آخرين، أعلن بموجب هذا طلاقنا. أنا أطلقك، أنا أطلقك، وأنا أطلقك. اعتنِ بنفسك. زوجتك السابقة".

...



وأثار منشور الشيخة مهرة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين متابعيها، خاصة وأنها لم تشر إلى التفاصيل والأسباب الكاملة وراء إعلانها الذي كررت فيه تطليقها لزوجها ثلاث مرات.

وكشفت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة "الخليج تايمز"، أن الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض وحذفا صورهما المشتركة، بما في ذلك صور زفافهما.

وأعلنت الشيخة مهرة والشيخ مانع رسميا عن زواجهما في أبريل 2023، وفي مايو 2024، رُزقا بطفلة.

وبحسب الصحيفة ذاتها، نشرت مهرة قبل ستة أسابيع، صورتها مع ابنتها، وكتبت عليها: "نحن الاثنتان فقط".


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