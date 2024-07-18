فرنسا: مقتل سبعة أشخاص إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في مدينة نيس

فرانس 24 - أدى حريق شبّ ليل الأربعاء الخميس بمبنى سكني في حي شعبي بمدينة نيس جنوب فرنسا إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح آخرين منهم إصابة خطيرة، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء المحلي مشيرا إلى إنقاذ ثلاثة أشخاص ونقل 33 شخصا آخرين "إلى مكان آمن".



قتل سبعة أشخاص ليل الأربعاء الخميس في حريق اندلع بمبنى سكني في مدينة نيس جنوب فرنسا حسبما أعلن جهاز الإطفاء المحلي.





#intervention | 🚨 Engagés depuis le milieu de la nuit sur un violent incendie 🔥 de structure secteur Nice Ouest.

🚒 Collaboration inter - Cis

🆔 Compagnie de Nice #pompier_nice https://t.co/POgfLpuy60 — Pompiers de Nice (@pompier_nice) July 18, 2024

ولا تزال أسباب الحريق الذي شبّ في الطابق السابع من مبنى يقع في حي مولان الشعبي في المدينة، غير معروفة.ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت "قتل للأسف سبعة أشخاص في هذا الحريق" وفق ما أفاد جهاز الإطفاء.وتم نقل شخص في وضع "خطر جدا" إلى المستشفى واثنان آخران إصابتهما معتدلة.ولدى وصولها إلى مكان الحريق، واجهت فرق الإطفاء "حريقا عنيفا في الطابق السابع من المبنى" وقد أنقذ عناصرها "ثلاثة أشخاص عبر سلالم" نشروها على واجهة المبنى فيما نقل 33 شخصا آخر "إلى مكان آمن".وشارك في جهود مكافحة الحريق 72 إطفائيا و25 آلية.فرانس24/ أ ف ب