فرنسا: مقتل سبعة أشخاص إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في مدينة نيس

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فرانس 24 - أدى حريق شبّ ليل الأربعاء الخميس بمبنى سكني في حي شعبي بمدينة نيس جنوب فرنسا إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح آخرين منهم إصابة خطيرة، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء المحلي مشيرا إلى إنقاذ ثلاثة أشخاص ونقل 33 شخصا آخرين "إلى مكان آمن".
قتل سبعة أشخاص ليل الأربعاء الخميس في حريق اندلع بمبنى سكني في مدينة نيس جنوب فرنسا حسبما أعلن جهاز الإطفاء المحلي.
قتل سبعة أشخاص ليل الأربعاء الخميس في حريق اندلع بمبنى سكني في مدينة نيس جنوب فرنسا حسبما أعلن جهاز الإطفاء المحلي.
ولا تزال أسباب الحريق الذي شبّ في الطابق السابع من مبنى يقع في حي مولان الشعبي في المدينة، غير معروفة.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت "قتل للأسف سبعة أشخاص في هذا الحريق" وفق ما أفاد جهاز الإطفاء.
#intervention | 🚨 Engagés depuis le milieu de la nuit sur un violent incendie 🔥 de structure secteur Nice Ouest.— Pompiers de Nice (@pompier_nice) July 18, 2024
🚒 Collaboration inter - Cis
🆔 Compagnie de Nice #pompier_nice https://t.co/POgfLpuy60
وتم نقل شخص في وضع "خطر جدا" إلى المستشفى واثنان آخران إصابتهما معتدلة.
ولدى وصولها إلى مكان الحريق، واجهت فرق الإطفاء "حريقا عنيفا في الطابق السابع من المبنى" وقد أنقذ عناصرها "ثلاثة أشخاص عبر سلالم" نشروها على واجهة المبنى فيما نقل 33 شخصا آخر "إلى مكان آمن".
وشارك في جهود مكافحة الحريق 72 إطفائيا و25 آلية.
فرانس24/ أ ف ب
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