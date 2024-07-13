Babnet

ضغوط متزايدة على بايدن للانسحاب من الانتخابات الرئاسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669228c770a196.14620239_knfhmqegoplij.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 08:09 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أرسلت مجموعة من 24 من أعضاء الكونغرس السابقين من الحزب الديمقراطي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تحثه على الانسحاب من الانتخابات الرئاسية.

وجاء في نص الرسالة: "الرئيس بايدن سيخدم البلد الذي يحبه على أكمل وجه من خلال فسح المجال لباقي الديمقراطيين للترشج للرئاسة، نطلب منه اتخاذ هذا القرار".

...

وحذرت الرسالة بايدن من أن مشاركته في الانتخابات الرئاسية لن تقتصر على هزيمته وانتصار دونالد ترامب فحسب، بل يمكن أن تقوض أيضا مواقف الديمقراطيين في الكونغرس والمجالس التشريعية المحلية.
أخبار ذات صلة:
فيديو "الكارثة".. بايدن يقدم زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"...

وتتزايد الضغوط على بايدن من حزبه الديمقراطي للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل بعد أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعته بمنافسه دونالد ترامب.

وانتقلت الضغوطات من داخل حزب بايدن، إلى وسائل الإعلام حيث طالب مجلسا تحرير صحيفتي "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" بضرورة خروج بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن تدهور حالة بايدن تزايد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وأصبح الأمر أكثر إثارة للقلق خاصة بعد فشل مناظرته مع ترامب.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290830


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match.... Final on sun 14 july
رئاسيات 2024

J- 84

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 13:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*