فيديو "الكارثة".. بايدن يقدم زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"

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ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة أخطاء، وسط تزايد المطالب من الديمقراطيين بتنحيه عن السلطة بسبب حالته العقلية المتراجعة، فهل تكون هذه الزلات هي "القشة التي قصمت ظهر البعير"؟
خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن دعا بايدن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإلقاء كلمته مخاطبا بـ "الرئيس بوتين"، قبل أن يتدارك خطأه وسط دهشة الحضور ونظرات زيلينسكي الحائرة.
خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن دعا بايدن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإلقاء كلمته مخاطبا بـ "الرئيس بوتين"، قبل أن يتدارك خطأه وسط دهشة الحضور ونظرات زيلينسكي الحائرة.
وقال بايدن في إشارة إلى زيلينسكي قبل أن يصحح نفسه "والآن أريد أن أنقل الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بنفس القدر من الشجاعة والتصميم، أيها السيدات والسادة، الرئيس بوتين".
وتدارك بايدن الموقف بعدها بعدة ثوان، وعاد للمنصة وقال "الرئيس زيلينسكي. أنا أركز بشدة على هزيمة بوتين".
وبدا وجه زيلينسكي متجهما، عندما وصفه بايدن بالرئيس الروسي بوتين.
🇺🇸🇺🇦 Watch Zelensky's reaction as Biden calls him Putin 😭 pic.twitter.com/TfVoAoryDX— Censored Men (@CensoredMen) July 11, 2024
وفي مؤتمر صحافي في ختام القمة، وبينما كان يطمئن الناخبين حول قدراته العقلية، وقع بايدن في زلة جديدة، حيث تحدث عن نائبته كامالا هاريس باسم "ترامب".
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن هاريس مؤهلة لتكون رئيسا: "انظر، لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس إذا لم أكن أعتقد أنها مؤهلة لتكون رئيسة".
The first question is in, and it doesn't look for Biden— racingpete (@Betracingnation) July 11, 2024
Harris "Vice President Trump" pic.twitter.com/wQ790iAT18
وأوضح بايدن في مؤتمره الصحفي عقب اجتماعات "الناتو" أنه "استدرك مباشرة" بالتصحيح عندما تحدث عن "زيلينسكي وبوتين" وأنه تمكن من ذكر خمسة شخصيات أخرى بشكل صحيح لدى تقديمها للحاضرين، مشددا على أن قمة الناتو في واشنطن كانت "ناجحة بشكل لا يصدق".
كما واجه بايدن صعوبة في المؤتمر الصحفي للعثور على عبارة "رؤساء الأركان"، في إشارة خاطئة إلى مجموعة من كبار القادة العسكريين الذين يرتدون الزي الرسمي في البلاد باسم "القائد الأعلى"، وهو اللقب الذي يحمله كرئيس
وقال: "ولذا فإن جيشنا يعمل على اتباع نصيحة قائدي الأعلى ورؤساء الأركان في الجيش وكذلك وزير الدفاع وأفراد المخابرات لدينا"، قبل أن يصحح لنفسه.
President Biden says he is following the 'advice of my commander-in-chief' before correcting himself. pic.twitter.com/z8OvPMeE90— The Spectator Index (@spectatorindex) July 11, 2024
وقد أثارت هذه الزلات موجة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
July 11, 2024
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