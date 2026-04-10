كاس تونس للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

تُجرى مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة لموسم 2025-2026 يوم السبت 11 أفريل، وفق البرنامج التالي:فتح حمام الغزاز – الترجي الرياضي التونسياتصالات صفاقس – الزيتونة الرياضيةمستقبل المرسى – الأولمبي القليبينسر الهوارية – النادي الصفاقسينادي كرة الطائرة بالمنستير – النجم الساحليبومهل البساتين – اتحاد نقل صفاقساتحاد قرطاج – سعيدية سيدي بوسعيدنادي حمام الأنف – مولدية بوسالموتُقام جميع المباريات بنظام خروج المغلوب لتحديد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.