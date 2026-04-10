كاس تونس للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي
تُجرى مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة لموسم 2025-2026 يوم السبت 11 أفريل، وفق البرنامج التالي:
برنامج المباريات* قاعة حمام الغزاز (س16:00)
فتح حمام الغزاز – الترجي الرياضي التونسي
* قاعة البجاوي بصفاقس (س16:00)
اتصالات صفاقس – الزيتونة الرياضية
* قاعة رجاء حيدر (س17:30)
مستقبل المرسى – الأولمبي القليبي
* قاعة محمد الزوزي (س16:00)
نسر الهوارية – النادي الصفاقسي
* قاعة المزالي (س16:00)
نادي كرة الطائرة بالمنستير – النجم الساحلي
* قاعة بومهل البساتين (س16:00)
بومهل البساتين – اتحاد نقل صفاقس
* قاعة علي حفيظ (س16:00)
اتحاد قرطاج – سعيدية سيدي بوسعيد
* قاعة بن عروس (س16:00)
نادي حمام الأنف – مولدية بوسالم
وتُقام جميع المباريات بنظام خروج المغلوب لتحديد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.
برنامج المباريات* قاعة حمام الغزاز (س16:00)
فتح حمام الغزاز – الترجي الرياضي التونسي
* قاعة البجاوي بصفاقس (س16:00)
اتصالات صفاقس – الزيتونة الرياضية
* قاعة رجاء حيدر (س17:30)
مستقبل المرسى – الأولمبي القليبي
* قاعة محمد الزوزي (س16:00)
نسر الهوارية – النادي الصفاقسي
* قاعة المزالي (س16:00)
نادي كرة الطائرة بالمنستير – النجم الساحلي
* قاعة بومهل البساتين (س16:00)
بومهل البساتين – اتحاد نقل صفاقس
* قاعة علي حفيظ (س16:00)
اتحاد قرطاج – سعيدية سيدي بوسعيد
* قاعة بن عروس (س16:00)
نادي حمام الأنف – مولدية بوسالم
وتُقام جميع المباريات بنظام خروج المغلوب لتحديد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.
