كاس تونس للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

تُجرى مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة لموسم 2025-2026 يوم السبت 11 أفريل، وفق البرنامج التالي:

برنامج المباريات

* قاعة حمام الغزاز (س16:00)
فتح حمام الغزاز – الترجي الرياضي التونسي


* قاعة البجاوي بصفاقس (س16:00)
اتصالات صفاقس – الزيتونة الرياضية

* قاعة رجاء حيدر (س17:30)
مستقبل المرسى – الأولمبي القليبي

* قاعة محمد الزوزي (س16:00)
نسر الهوارية – النادي الصفاقسي

* قاعة المزالي (س16:00)
نادي كرة الطائرة بالمنستير – النجم الساحلي

* قاعة بومهل البساتين (س16:00)
بومهل البساتين – اتحاد نقل صفاقس

* قاعة علي حفيظ (س16:00)
اتحاد قرطاج – سعيدية سيدي بوسعيد

* قاعة بن عروس (س16:00)
نادي حمام الأنف – مولدية بوسالم

وتُقام جميع المباريات بنظام خروج المغلوب لتحديد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.
