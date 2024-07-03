رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية

وقد أثار هذا الفيديو تفاعلا عبر منصة "إكس"، وكتب سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان أوستروم، عبر منصة "إكس": "هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عاما يترك منصبه على دراجة".

This is the Netherlands.

Our Prime Minister of fourteen years leaves office.

On a bicycle. pic.twitter.com/8y3SG5Kn64 — Karel van Oosterom (@KvanOosterom) July 2, 2024

This is the Netherlands.

Our Prime Minister of fourteen years leaves office.

On a bicycle. pic.twitter.com/8y3SG5Kn64 — Karel van Oosterom (@KvanOosterom) July 2, 2024

من زياراتي لهولندا تعلمت الكثير من الدروس واليوم درس جديد عن بعد: يمكن للحاكم أن ينهي مهمته ويسلم الأمانة لمن يليه بود واحترام.

مارك روته يسلم العهدة لديك شوف اليميني ويغادر على دراجة هوائية.

أضفت فيديو لحادثة قديمة عندما سقط كوب القهوة من يده.

من حقنا أن نتأمل.🙃 pic.twitter.com/zcd5w4YveR — Ashakaki (@Ashakaki) July 3, 2024

وعلق ناشط قائلا: "بعد 14 عاما في الحكم... لم يغادر المبنى وهو بعمر التسعين، لم يغادر المبنى إلى القبر، لم يغادر المبنى إلى السجن بعد ثورة دامية، لم يغادر وحساباته المصرفية مليئة بالمليارات، وأخيرا، لم يغادر برفقة جيش من الحراس وأسطول سيارات، بل غادر المبنى على دراجة هوائية وبمفرده. العرب يريدون كل شيء في الأحلام".وقال آخر: "من زياراتي لهولندا تعلمت الكثير من الدروس واليوم درس جديد عن بعد: يمكن للحاكم أن ينهي مهمته ويسلم الأمانة لمن يليه بود واحترام. مارك روته يسلم العهدة لديك شوف اليميني ويغادر على دراجة هوائية. أضفت فيديو لحادثة قديمة عندما سقط كوب القهوة من يده. من حقنا أن نتأمل".