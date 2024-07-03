رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية

وقد أثار هذا الفيديو تفاعلا عبر منصة "إكس"، وكتب سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان أوستروم، عبر منصة "إكس": "هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عاما يترك منصبه على دراجة".
Na aankomst op het Binnenhof volgde de ondertekening van de protocollaire overdracht en ontving ik van mijn voorganger Mark Rutte de voorzittershamer van de ministerraad. Hiermee is de politieke leiding van het ministerie van Algemene Zaken officieel overgedragen.#kabinetSchoof… pic.twitter.com/83JD5t7One— Dick Schoof (@MinPres) July 2, 2024
وعلق ناشط قائلا: "بعد 14 عاما في الحكم... لم يغادر المبنى وهو بعمر التسعين، لم يغادر المبنى إلى القبر، لم يغادر المبنى إلى السجن بعد ثورة دامية، لم يغادر وحساباته المصرفية مليئة بالمليارات، وأخيرا، لم يغادر برفقة جيش من الحراس وأسطول سيارات، بل غادر المبنى على دراجة هوائية وبمفرده. العرب يريدون كل شيء في الأحلام".
This is the Netherlands.— Karel van Oosterom (@KvanOosterom) July 2, 2024
Our Prime Minister of fourteen years leaves office.
On a bicycle. pic.twitter.com/8y3SG5Kn64
وقال آخر: "من زياراتي لهولندا تعلمت الكثير من الدروس واليوم درس جديد عن بعد: يمكن للحاكم أن ينهي مهمته ويسلم الأمانة لمن يليه بود واحترام. مارك روته يسلم العهدة لديك شوف اليميني ويغادر على دراجة هوائية. أضفت فيديو لحادثة قديمة عندما سقط كوب القهوة من يده. من حقنا أن نتأمل".
This is the Netherlands.— Karel van Oosterom (@KvanOosterom) July 2, 2024
Our Prime Minister of fourteen years leaves office.
On a bicycle. pic.twitter.com/8y3SG5Kn64
من زياراتي لهولندا تعلمت الكثير من الدروس واليوم درس جديد عن بعد: يمكن للحاكم أن ينهي مهمته ويسلم الأمانة لمن يليه بود واحترام.— Ashakaki (@Ashakaki) July 3, 2024
مارك روته يسلم العهدة لديك شوف اليميني ويغادر على دراجة هوائية.
أضفت فيديو لحادثة قديمة عندما سقط كوب القهوة من يده.
من حقنا أن نتأمل.🙃 pic.twitter.com/zcd5w4YveR
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