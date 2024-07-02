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تركيا تُنهي مغامرة النمسا وتضرب موعدا مرتقبا مع هولندا في ربع نهائي اليورو

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 22:02 قراءة: 1 د, 12 ث
      
حقق منتخب تركيا الفوز بهدفين مقابل هدف على منتخب النمسا، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وتأهل منتخب تركيا لدور الـ 16 ليواجه نظيره منتخب هولندا الذي فاز على رومانيا.

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وسدد ميريه ديميرال لاعب تركيا الكرة المرتدة من دفاع النمسا في سقف المرمى بعد أن وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء، معلنا عن الهدف الأول.

وجاء هذا الهدف بعد مرور 57 ثانية فقط من بداية المباراة، ليصبح أسرع هدف في تاريخ الأدوار الاقصائية ببطولة اليورو.
وأرسل أردا جولر الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها ديميرال برأسية من على القائم الأول مرت لداخل الشباك.

وأرسل مارسيل سابيتزر الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها ستيفان بوش برأسية ثم تابعها مايكل جريجوريتش بتسديدة من على القائم الثاني سكنت الشباك.


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