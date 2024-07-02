تركيا تُنهي مغامرة النمسا وتضرب موعدا مرتقبا مع هولندا في ربع نهائي اليورو

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حقق منتخب تركيا الفوز بهدفين مقابل هدف على منتخب النمسا، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
وتأهل منتخب تركيا لدور الـ 16 ليواجه نظيره منتخب هولندا الذي فاز على رومانيا.
وتأهل منتخب تركيا لدور الـ 16 ليواجه نظيره منتخب هولندا الذي فاز على رومانيا.
وسدد ميريه ديميرال لاعب تركيا الكرة المرتدة من دفاع النمسا في سقف المرمى بعد أن وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء، معلنا عن الهدف الأول.
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 2, 2024
DEMIRAL SCORES INSIDE THE FIRST MINUTE!#EURO2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/cgj4Nk9TNN
وجاء هذا الهدف بعد مرور 57 ثانية فقط من بداية المباراة، ليصبح أسرع هدف في تاريخ الأدوار الاقصائية ببطولة اليورو.
وأرسل أردا جولر الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها ديميرال برأسية من على القائم الأول مرت لداخل الشباك.
ديميرال يزيد متاعب النمسا ويسجل الهدف الثاني— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2024
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وأرسل مارسيل سابيتزر الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها ستيفان بوش برأسية ثم تابعها مايكل جريجوريتش بتسديدة من على القائم الثاني سكنت الشباك.
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 2, 2024
Gregoritsch gets one back for Austria!
The game is still alive! #EURO2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/BWVATIE1ht
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