مع ارتفاع درجات الحرارة... هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة

شهد مشعر منى الإثنين، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة.



وحذرت السلطات السعودية، من ارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة مع اختتام الحجاج مناسك الموسم الحالي في ظل طقس حار أدى إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة.





وقالت وزارة الصحة السعودية إن "المشاعر المقدسة تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بدرجة قد تصل لـ 49 درجة مئوية، ونوصي ضيوف الرحمن بعدم التعرض للشمس".وتقام مناسك الحج وسط حرارة الصيف المرتفعة في مكة والأماكن المقدسة بالمدينة وما حولها، وفقا للمركز الوطني السعودي للقياس والتقويم.وتقام مناسك الحج وسط حرارة الصيف المرتفعة في مكة والأماكن المقدسة بالمدينة وما حولها، وفقا للمركز الوطني السعودي للقياس والتقويم.وتوجه حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى .وأدى أكثر من 1.83 مليون مسلم فريضة الحج لعام 2024، وهو أقل بقليل من العدد المسجل العام الماضي البالغ 1.84 مليون، وفقا لمسؤولين سعوديين.