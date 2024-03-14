بوتين يلغي الإدارة المؤقتة لأصول "دانون" الفرنسية في روسيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f2b45050e650.64985556_fohejkminqplg.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يلغي مرسوما سابقا نقلت بموجبه إدارة أصول شركة الأغذية الفرنسية "دانون" في روسيا إلى الحكومة الروسية في إطار الرد على العقوبات الغربية.



وبذلك يكون المرسوم، الذي نشر أمس الأربعاء، قد أنهى حالة الإدارة المؤقتة على أصول "دانون" في روسيا، وسط تقارير تحدثت عن عزم الشركة الفرنسية بيع أصولها الروسية.





...



وفي الشهر الماضي ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة "دانون" تتطلع لبيع عملياتها في روسيا لشركة الألبان الروسية "فامين - تتارستان"، وبحسب تقرير الصحيفة فإن الصفقة خاضعة لموافقة وزارة الزراعة الروسية ولجنة حكومية روسية مسؤولة عن موافقة خروج شركات غربية من روسيا.



وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل من العام الماضي مرسوما فرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، وجاء ذلك ردا على مصادرة ممتلكات روسية في أوروبا.



وبناء على مرسوم رئاسي أخر صدر في 16 يوليو 2023، تم فرض الإدارة المؤقتة على أسهم الشركة الروسية التابعة لـ"دانون" الفرنسية.



وتضم أنشطة "دانون" في روسيا 13 مصنعا يضم 7200 شخصا، وتشكل مبيعات الأنشطة الروسية 5% من المبيعات العالمية السنوية للشركة الفرنسة والتي تبلغ حوالي 27 مليار دولار.