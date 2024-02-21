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مسؤول سابق في الموساد: نتنياهو أهدر فرصة إنهاء "حماس" ماليا

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Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 06:26 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال أودي ليفي رئيس الحرب الاقتصادية السابق في الموساد، إنه كان بوسع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يمنع هجوم "حماس" في 7 أكتوبر بقطع التمويل عن الحركة.

واعتبر ليفي أن "نتنياهو فشل في التصرف بناء على معلومات استخباراتية، الأمر الذي كان من شأنه أن يعطل قدرات حماس العسكرية"، مشيرا إلى أنه "كان من الممكن تدمير حماس باستخدام الأدوات المالية فقط".

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ورأى أن "التسلل الذي حدث يوم 7 أكتوبر لم يكن ليضر بإسرائيل إلى الحد الذي وصل لو تم التصرف بناء على المعلومات الاستخبارية"، مشددا على أن "هناك فرصة جيدة جدا بأننا كنا سنمنع الكثير من الأموال" التي ذهبت إلى غزة، وأن الوحش الذي بنته حماس ربما لن يكون مثل نفس الوحش الذي واجهناه في السابع من أكتوبر".

وأضاف: "لو كان نتنياهو قد اتبع النصيحة، حماس كانت ستحتاج إلى مليارات، وليس ملايين الدولارات لبناء شبكتها الواسعة من الأنفاق الإرهابية تحت قطاع غزة".


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