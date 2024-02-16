وفاة نافالني: بريطانيا وصفتها "بالنبأ الفظيع" وفرنسا اعتبرت أنه دفع حياته ثمنا "لمقاومة نظام قمعي"

فرانس 24 - أثارت وفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني في سجن بالقطب الشمالي ردود فعل واسعة في الغرب، حيث اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن نافالني دفع حياته ثمنا "لمقاومة نظام قمعي".



وأضاف "وفاته في مستعمرة عقابية يذكرنا بحقيقة نظام فلاديمير بوتين".





الكرملين يعتبر الاتهامات الغربية "غير مقبولة إطلاقا"

مأساة فظيعة



موسكو تندد باتهامات الغرب بوقوفها وراء وفاة نافالني

نبأ فظيع

المجلس الأوروبي

حلف الأطلسي

وأعلنت مصلحة السجون الجمعة في منطقة يامالو-نينيتس حيث كان يقبع، وفاة نافالني.اعتبر الكرملين أن الاتهامات الغربية لموسكو "غير مقبولة إطلاقا"، مؤكدا أنه يجهل حتى الآن سبب وفاته.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "ليس هناك اي معلومة عن سبب الوفاة، ورغم ذلك فإن تصريحات مماثلة تتوالى (...) نعتبر ان هذه التصريحات غير مقبولة إطلاقا".كما حذرت سلطات موسكو سكان العاصمة الروسية من أي تظاهرات "غير مرخصة" على خلفية وفاة نافالني.وقالت النيابة العامة في موسكو أن "تنظيم اي تجمعات غير مرخصة والدعوات إى أحداث مماثلة او المشاركة فيها تشكل تجاوزا إداريا"، محذرة "من أي انتهاك للقانون".وفي نفس السياق، تعقيبا على وفاة السياسي الروسي الشهير اعتبر البيت الأبيض الخبر "مأساة فظيعة في حال تأكد".وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان للإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" إن تاريخ الكرملين "الطويل والقذر" في إيذاء معارضيه "يثير أسئلة حقيقية وواضحة حول ما حدث".من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن التقارير التي أفادت بوفاةالمعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في السجن، إذا كانت صحيحة، تبرز "ضعف وفساد" النظام الذي بناه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بلينكن في ميونيخ "أولا وقبل كل شيء، إذا كانت هذه التقارير دقيقة، فقلوبنا مع زوجته وعائلته".وأضاف بلينكن "علاوة على ذلك، فإن وفاته في سجن روسي والهوس والخوف من رجل واحد يؤكد فقط الضعف والفساد في قلب النظام الذي بناه بوتين. روسيا مسؤولة عن ذلك".وتابع "سنتحدث مع العديد من الدول الأخرى المعنية بشأن ألكسي نافالني، خاصة إذا ثبتت صحة هذه التقارير".رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أيضا اعتبر أن نبأ وفاة نافالني فظيع، وأشاد بزعيم المعارضة الروسية الراحل.وقال سوناك في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "هذا نبأ فظيع. أظهر ألكسي نافالني، بصفته أشد المدافعين عن الديمقراطية الروسية، شجاعة لا توصف طوال حياته".وأضاف "أتعاطف مع زوجته والشعب الروسي لأن هذا حدث مأساوي بالنسبة لهم".أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فقد قالت إن نافالني راح ضحية كونه رمزا لروسيا حرة وديمقراطية، وهي تصريحات تنطوي على القول إنه قُتل عمدا، وهو نفس ما تبناه وزير المالية.وقالت بيربوك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "تفرد أليكسي نافالني بكونه رمزا لروسيا حرة وديمقراطية. وهذا بالتحديد السبب وراء وفاته".وقال وزير المالية كريستيان ليندنر على إكس أيضا "ناضل ألكسي نافالني من أجل روسيا ديمقراطية... ولذلك عذبه بوتين حتى الموت".وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن الاتحاد الأوروبي يحمل روسيا المسؤولية عن وفاة زعيم المعارضة المسجون ألكسي نافالني.وقال ميشال في منشور على إكس "ناضل ألكسي نافالني من أجل قيم الحرية والديمقراطية".وأضاف "قدم أقصى التضحيات الممكنة من أجل مبادئه. ويحمل الاتحاد الأوروبي النظام الروسي وحده المسؤولية عن هذه الوفاة المأساوية".أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ فقد قال إنه يشعر بحزن عميق وانزعاج إزاء التقارير المتعلقة بوفاة المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني.وقال ستولتنبرغ "نحن بحاجة إلى عرض كل الحقائق، وعلى روسيا أن تجيب على جميع الأسئلة الجدية حول ملابسات وفاته".فرانس24/ أ ف ب/ رويترز