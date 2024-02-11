الكوت ديفوار تفوز بكأس أمم أفريقيا بعد تغلبها على نيجيريا بـ 2 - 1

توجّت الكوت ديفوار صاحبة الأرض والضيافة، بكأس أمم أفريقيا 2023، يوم الأحد، بعد تغلبها على نيجيريا في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة العاجية أبيدجان، لتحصد اللقب الثالث في تاريخها.

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