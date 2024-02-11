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الكوت ديفوار تفوز بكأس أمم أفريقيا بعد تغلبها على نيجيريا بـ 2 - 1

Publié le Dimanche 11 Février 2024 - 23:07 قراءة: 0 د, 10 ث
      
توجّت الكوت ديفوار صاحبة الأرض والضيافة، بكأس أمم أفريقيا 2023، يوم الأحد، بعد تغلبها على نيجيريا في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة العاجية أبيدجان، لتحصد اللقب الثالث في تاريخها.


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