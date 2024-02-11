الكوت ديفوار تفوز بكأس أمم أفريقيا بعد تغلبها على نيجيريا بـ 2 - 1
يوم فقط وتنتهي العزارة
الاثنين 12 فيفري 2024 | 2 شعبان 1445
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