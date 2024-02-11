الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابطين وجندي بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد إصابة اثنين من ضباطه وجندي بجروح خطيرة خلال معارك مع المقاومة في جنوب قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "ضابطا من كتيبة الهندسة 603 أصيب يوم السبت بجراح خطيرة، كما أصيب ضابط وجندي من دورية المظليين بجراح حرجة يوم الجمعة".





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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2855 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.



وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 564 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.



كما ارتفعت حصيلة القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 28 ألفا و176، بينما وصل عدد الجرحى إلى 67 ألفا و784 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.



ومع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ128، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه على أنحاء متفرقة في القطاع.



وتترافق الغارات والقصف مع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب القطاع.