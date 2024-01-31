الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ

فرانس 24 - قال الحوثيون الأربعاء إنهم أطلقوا صواريخ بحرية عدة باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إسقاط صاروخ أطلقته الحركة اليمنية.



وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية ’يو إس إس غريفلي‘ في البحر الأحمر".





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وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت فجر الأربعاء أن الحوثيين أطلقوا الثلاثاء عند الساعة 11:30 مساء بتوقيت صنعاء (8:30 ت غ)، "صاروخ كروز مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".



وأضافت أنه "تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".



منذ أكثر من شهرين، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.



لمحاولة ردعهم وحماية الملاحة الدولية، شنت القوات الأمريكية والبريطانية في 12 و22 كانون الثاني/يناير سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن. وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.



وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".



وبحسب البنتاغون، شن الحوثيون أكثر من 35 هجوما منذ 19 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي حين خطفوا سفينة مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.





فرانس24/ أ ف ب