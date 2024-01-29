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كأس أمم افريقيا.. الرأس الأخضر يقصي موريتانيا ويمر لربع النهائي

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 20:15 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تأهل منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار - 2023) عقب فوزه على نظيره الموريتاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على أرضية ملعب فيلكس هوبوييه بوانيا بأبيدجان لحساب الدور ثمن النهائي للمنافسة.
وسجل هدف المباراة اللاعب ريان مينديز (د 88 ض.ج).
وسيواجه منتخب الرأس الأخضر في ربع النهائي السبت المقبل، الفائز في المباراة التي ستجمع غدا الثلاثاء بين منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا.
ويتواصل برنامج منافسات النسخة الـ 34 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، اليوم الاثنين، بإجراء مباراة بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار (البلد المضيف).


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