Babnet

قائد سلاح الجو الأمريكي بالشرق الأوسط: ضربنا 60 هدفا للحوثيين باستخدام 100 صاروخ

Publié le Vendredi 12 Janvier 2024 - 06:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس غرينكويتش شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضربات.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق صواريخ ومسيرات.

...

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة 12 يناير هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.
أخبار ذات صلة:
الحوثيون: أمريكا وبريطانيا ارتكبتا حماقة بعدوانهما على اليمن...

وفي وقت سابق، كشف مسؤول كبير في البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بشن الضربات من المستشفى وتابعها عبر الاتصالات الآمنة، حيث شارك في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القيادة المركزية الأمريكية لمراقبة الهجوم "المعقد".

واعتبر المسؤول الأمريكي أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر يوم الثلاثاء الماضي كانت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280261


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 07:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 07:25 Tunis
All Radio in One    
*.*.*