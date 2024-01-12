قائد سلاح الجو الأمريكي بالشرق الأوسط: ضربنا 60 هدفا للحوثيين باستخدام 100 صاروخ

أكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس غرينكويتش شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضربات.



وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق صواريخ ومسيرات.





وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة 12 يناير هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.وفي وقت سابق، كشف مسؤول كبير في البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بشن الضربات من المستشفى وتابعها عبر الاتصالات الآمنة، حيث شارك في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القيادة المركزية الأمريكية لمراقبة الهجوم "المعقد".واعتبر المسؤول الأمريكي أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر يوم الثلاثاء الماضي كانت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.