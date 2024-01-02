إسرائيل تغتال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.



وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية استهدف مبنى يضم مكتبا لحركة حماس.





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وقال مراسل الجزيرة جوني طانيوس من بيروت إن الانفجار خلّف أضرارا كبيرة بأحد المباني، حيث بدا أن طابقا قد نُسف بالكامل.



وأضاف المراسل أن قوى الأمن اللبناني فرضت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.



بدورها، قالت وكالة رويترز إنها وجهة أسئلة للجيش الإسرائيلي بشأن الحادث، لكنه رد بأنه "لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".



وحسب رويترز، فقد كان العاروري مسؤولا كبيرا في المكتب السياسي لحركة حماس، لكن كان معروفا بانخراطه الشديد في شؤونها العسكرية.