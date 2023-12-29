إيران تعدم أربعة مواطنين بتهمة التعامل مع "الموساد الإسرائيلي"

ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت الجمعة أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.



وقالت الوكالة إنه جرى صباحا "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".





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في وقت سابق من الشهر الجاري، نفذت السلطات الإيرانية، السبت، حكم الإعدام بشخص حوكم وأدين في سيستان وبلوشستان بتهمة "الاتصال بأجهزة أجنبية بما فيها الموساد".



وقال المركز الإعلامي القضائي إن "هذا الشخص قام بجمع معلومات سرية عن علم أثناء تواصله مع الأجهزة الأجنبية بما في ذلك الموساد وبمشاركة مساعديه، وقام بتقديم الوثائق إلى جهات أجنبية وخاصة الموساد".



وأضاف المركز أنه بعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة، فإنه وُجهت له تهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط جهاز التجسس الموساد مباشرة بهدف الإخلال بالنظام".



وبعد سماع القضية حكمت محكمة زاهدان الثورية على هذا الشخص بالإعدام، وتم إبلاغ الحكم الصادر إلى المتهم ومحاميه.



وبعد اعتراض المتهم على الحكم، فإن القضية أحيلت إلى المحكمة العليا، وبعد إعادة النظر فيها فإنها مع رفض الاستئناف أيدت المحكمة العليا الحكم وأقرته.



كما أنه مع طلب المتهم العفو، فقد أُحيلت قضيته إلى أمر العفو من فرع القضاء المركزي، وتم رفض الاجتماع لعدم استيفاء شروط طلب المتهم.