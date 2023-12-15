هروب جماعي للمستوطنين من محيط حائط البراق لدى سماع صافرات الإنذار بعد إطلاق صواريخ على القدس

نشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة مقطع فيديو يوثق هروب مستوطنين من محيط حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى بعد تفعيل صافرات الإنذار إثر عملية إطلاق صواريخ على القدس.



ووجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" رشقة صاورخية نحو القدس ردا على المجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.





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وقالت مراسلة RT مساء الجمعة إن انفجارا كبيرا هز القدس وأن صافرات الإنذار دوت في أرجاء المنطقة.



وأضافت المراسلة أن المعلومات تفيد بأن 6 صواريخ أطلقت نحو القدس، مشيرة إلى أن صاروخا سقط قرب بيت شيمش بالقدس.

لحظة هروب المستوطنين من حائط البراق في القدس بعد سماعهم صافرات الإنذار جراء إطلاق صواريخ القسام pic.twitter.com/pe2mM38Aqk — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) December 15, 2023 وقالت مراسلة RT مساء الجمعة إن انفجارا كبيرا هز القدس وأن صافرات الإنذار دوت في أرجاء المنطقة.وأضافت المراسلة أن المعلومات تفيد بأن 6 صواريخ أطلقت نحو القدس، مشيرة إلى أن صاروخا سقط قرب بيت شيمش بالقدس.