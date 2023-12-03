ليفربول يقلب الطاولة على فولهام بعد مباراة "مجنونة"

بقي ليفربول في قلب الصراع على اللقب بعد فوزه الجنوني على ضيفه فولهام 4-3 الأحد في المرحلة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وبدأ ليفربول اللقاء بشكل جيد بعدما تقدم في الدقيقة 20 من ركلة حرة رائعة لترنت ألكسندر أرنولد ارتدت من العارضة ومن ظهر الحارس الألماني بيرند لينو وإلى الشباك ليحتسب الهدف باسم حارس فولهام خطأ في مرماه (20)، لكن لاعب ليفربول السابق الويلزي هاري ويلسون رد سريعا وأدرك التعادل في الدقيقة 23 بعد تمريرة من الأمريكي أنتوني روبسون.





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وعاد ليفربول ليتقدم مجددا بهدف رائع آخر بطله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بتسديدة بعيدة جميلة جدا (38)، لكن فولهام لم يلق سلاحه وعاد إلى الأجواء عبر الهولندي كيني تيتي الذي حول الكرة في الشباك إثر ركلة ركنية (3+45).



وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة وكان قريبا من استعادة التقدم إثر هجمة مرتدة قادها المصري محمد صلاح، لكن العارضة تدخلت لحرمان الأوروغوياني داروين نونييز من هدف جميل (53)، ثم بقيت النتيجة على حالها رغم أفضلية "الحمر"، وذلك حتى الدقيقة 80 حين فاجأ فولهام مضيفه بهدف التقدم برأسية البديل الجامايكي بوبي دي كوردوبا-ريد بعد عرضية من الاسكتلندي توم كايرني.



إلا أن الياباني واتارو إندو أدرك التعادل بعد دقائق معدودة على دخوله بتسديدة من خارج المنطقة إثر تمريرة من صلاح (87)، قبل أن يضرب ألكسندر-أرنولد بهدف الفوز بعد دقيقة بتسديدة محكمة من مشارف المنطقة إثر معمعة أحدثها زميله البديل الهولندي كودي خابكو عقب تسديدة صدها الحارس لينو (88).



وبهذا الفوز، ارتقى ليفربول للمركز الثاني مؤقتا، برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة، في المركز الـ14.