جيش الاحتلال يعلن رسميا "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال ، اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".





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وأضاف: "متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة".



وأفاد مراسل RT في قطاع غزة بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية عادت إلى سماء خانيونس ورفح.



وحسب مراسلنا، فإن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف شرق الوسطى وشرق غزة، كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي محيط شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة شمال مدينة غزة.



واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة أبو اسكندر شمالي مدينة غزة، كما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب القطاع من بينها بلدة عبسان في خانيونس، وسط اشتباكات عنيفة تدور بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي على مختلف محاور القتال.



وقد وصلت عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان جراء استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيماء شمال غزة.