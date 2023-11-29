"حماس": إعدام الاحتلال طفلين بدم بارد جريمة مروعة ندعو لإدانتها ومحاسبة مرتكبيها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "إعدام" الجيش الإسرائيلي طفلين بدم بارد في جنين هي جريمة مروعة، ودعت الحركة لإدانة ما حصل ومحاسبة القادة الإسرائيليين عليه.



وقالت الحركة في بيان: "إعدام الاحتلال بدم بارد في جنين جريمة مروّعة ندعو لإدانتها ومحاسبة قادة الاحتلال عليها، قتل قوات الاحتلال الصهيوني المتعمّد لطفلين فلسطينيين في مدينة جنين ظهر اليوم جريمة مروّعة تكشف سادية الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني





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وأضاف البيان: "كما تكشف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها أمام مرآى ومسمع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي يسجل عليها إخفاقها في وقف جرائم الاحتلال ومحاسبته أمام المحاكم الدولية المختصة".



وطالب الحركة بإدانة "الجريمة" ومحاسبة إسرائيل عليها، وقالت: "نطالب الهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بحقوق الأطفال إلى إدانة هذه الجريمة البشعة وإحالتها إلى المحاكم الجنائية الدولية لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته على جرائمهم الممتدة من غزة إلى الضفة الغربية ولضمان عدم إفلاتهم من العقاب".



وقد أظهرت لقطات لحظة قنص جنود إسرائيليين طفلا فلسطينيا في مدينة جنين، كما قتل قناصة الجيش الإسرائيلي طفلا آخر في المنطقة ذاتها.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "طفلان استشهدا ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها".



وقالت وزارة الصحة إن "الطفلين آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) استشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين".