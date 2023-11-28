الهند.. مقتل أكثر من 24 شخصا بالصواعق في يوم واحد

لقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم في يوم واحد جراء الصواعق خلال أمطار غير موسمية في ولاية غوجارات غربي الهند.



وقال مركز عمليات الطوارئ بالولاية، إن غوجارات شهدت عددا كبيرا من الصواعق، يوم الأحد، "مما أسفر عن مقتل نحو 71 حيوانا وإلحاق أضرار بـ 29 منزلا".





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وأضاف المسؤولون أن "ما لا يقل عن 23 شخصًا أصيبوا بجروح بعد ظهر الإثنين".



وتم الإبلاغ عن معظم الوفيات في منطقة داهود، حيث توفي 4 أشخاص، بينما مات 3 في باناسكانثا وباروش، واثنان في منطقة تابي، وتوزعت بقية أعداد الضحايا على أجزاء أخرى من الولاية.



واستمر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وعواصف برد حتى الاثنين، حيث تلقت بعض الأماكن ما يصل إلى 144 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، وفقا لبيانات حكومة الولاية.



وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن دوران الإعصار فوق شمال شرق بحر العرب، ومنطقتي سوراشترا وكوتش المجاورتين، تسبب في هطول أمطار غزيرة على الولاية.



وقال وزير الزراعة في ولاية غوجارات، راجافيج باتل: "سنبدأ مسحا قريبا لتقييم الخسائر التي تكبدناها"، مضيفا أنه سيتم دفع التعويضات للضحايا على أساس نتائج المسح.



وأعرب وزير الداخلية الاتحادي، أميت شاه، عن تعازيه لأولئك الذين "فقدوا أحباءهم في هذه المأساة بسبب خسارتهم التي لا يمكن تعويضها".