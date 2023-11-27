قطر: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.



كما أعلنت حركة حماس انه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".





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"حماس": تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين بنفس الشروط



أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".



وقالت "حماس" في بيان لها: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس انه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".



وأفادت صحيفة" يديعوت أحرونوت" اليوم أن اتفاقا على إدراج 11 إسرائيليا على قائمة المفرج عنهم مساء اليوم من قطاع غزة.



وافادت مصادر أنه سيتم الافراج عن 3 أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



وذكرت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تمهيدا لتنفيذ الأفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، تم توجيه إخطارات لأهالي الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم الليلة.



وقال مكتب نتنياهو "بعد استلام قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم كجزء من المخطط، تم تقديم المعلومات إلى عائلاتهم".



وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، تم خلالها تبادل 50 أسيرا إسرائيليا مقابل 150 أسيرا فلسطينيا (نساء واطفال)، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.



وأفرجت"حماس" في اليوم الأول من عن 13 أسيرا إسرائيليا، و10 مواطنين من تايلاند وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 أسيرا (نساء وأطفال) من سجونها.



وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا(نساء وأطفال) مقابل إفراج "حماس" عن 13 اسيرا إسرائيليا و4 محتجزين تايلانديين.



وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 أسيرا، إضافة إلى 4 محتجزين آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل 39 أسيرا فلسطينيا(نساء وأطفال) من سجونها.