200 بين قتيل وجريح في مجزرة مدرسة الفاخورة بغزة

سقط 200 شخص بين قتيل وجريح في قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة والتي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال غزة.



وقالت حركة حماس في بيان إدانتها المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل: "مجزرة الفاخورة تضاف لمئات المجازر التي ارتكبها الاحتلال بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وبعجز وصمت دولي معيب..النازيون الجدد يرتكبون مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين".





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وشددت حماس على عزمها البقاء "على هذه الأرض ولا هجرة بعد اليوم مهما فعلتم وارتكبت من مجازر وجرائم..لن نرحل عن هذه الأرض وستحاسبون على مجزرتكم في مدرسة الفاخورة وجرائمكم المتواصة بحق الأطفال والمدنيين طال الزمن أوقصر".



ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والتي كان آخرها المجزرة بمدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسرا".



وأضافت في بيانها "نعتبرها (المجزرة) دليلا جديدا يثبت أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين بهدف تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من أي وجود فلسطيني".



وشدد البيان، على أن "دولة الاحتلال بهذه المجرزة التي استهدفت مدرسة تابعة للأونروا توجه إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، وتستخف بجميع المطالبات الدولية غير المؤثرة التي تدعوا لحماية المدنيين".



وفي وقت سابق من اليوم استهدفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحين شمال قطاع غزة، وخلفت قتلى وجرحى.