لاعبو المنتخب التونسي يؤكدون عزمهم على فتح صفحة جديدة و استعادة ثقة الجماهير التونسية

اكد لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عزمهم على فتح صفحة جديدة بمناسبة انطلاق تصفيات كاس العالم 2026 بملاقاة منتخب ساوتومي والمقررة يوم الجمعة القادم بملعب حمادي العقربي برادس وتحقيق نتيجة ايجابيىة من اجل استعادة ثقة الجماهير التونسية بعد التعثر وديا امام كوريا الجنوبية واليابان.



وشدد يوسف المساكني قائد المنتخب التونسي ان "لقاء ساوتومي سيمثل بداية مرحلة وتحدي جديدين بالنسبة للمنتخب الوطني حيث ان كل الللاعبين يحدوهم اصرار كبير على تجاوز هزيمتي كوريا الجنوبية واليابان الوديتين وبالتالي ستمثل مباراة الجمعة فرصة لجميع اللاعبين من اجل اصلاح الاخطاء واستهلال المغامرة المونديالية الجديدة بقوة عبر تحقيق الانتصار مع اداء جماعي مقنع وايجابي يرتقي الى مستوى الانتظارات ".





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وتابع المساكني ان "كل المنتخبات الافريقية حققت تطورا كبيرا على جميع المستويات ولم يعد هناك منتخب ضعيف وبالتالي يتعين علينا عدم السقوط في الاستسهال و التعامل الجدي مع المنافس و المباراة ".



ومن جهته عبر اللاعب نعيم السليتي عن سعادته بالتواجد مع المجموعة لتعزيز صفوف المنتخب التونسي بمناسبة بداية تصفيات كاس العالم 2026 وهي محطة جديدة تحمل معها طموحات كبيرة ويجب ان نستعيد الثقة في امكانياتنا ونسيان هزيمتي كوريا الجنوبية واليابان .



واكد السليتي "ساحاول على المستوى الشخصي تقديم الاضافة لصالح المنتخب خاصة مع التطور الحاصل في مردودي وستكون مباراة ساو تومي مناسبة سانحة حتى يقدم كل اللاعبين مردودا غزيرا والتعاطي مع المنتخب المنافس باقصى الجدية وعدم الوقوع في الاستسهال وتحقيق انتصار مقنع".



وافاد منتصر الطالبي مدافع المنتخب ان "افتتاح تصفيات كاس العالم من خلال مباراة ساوتومي يملي علينا التالق عبر تحقيق الانتصار حتى يكون المنتخب التونسي وفيا لتقاليده العريقة من خلال مشاركاته المتعددة في كاس العالم والتي يجب المضي فيها بالتواجد مرة اخرى في مونديال 2026 وهذا يمر حتما عبر بداية قوية ومردود يرتقي الى مستوى التقاليد المكتسبة ".



واوضح لاعب لوريان الفرنسي ان "الاداء المحتشم الذي قدمه المنتخب التونسي في لقاءي كوريا واليابان اثر سلبا على معنويات جميع المحيطين بالفريق و ستكون مباراة الجمعة بداية تحد جديد يتطلب الاستبسال من اجل تحقيق الفوز ومحو اثار الخيبة الودية واستعادة رضاء انصار المنتخب الوطني مع اقرارنا بان المباراة ستكون صعبة حيث يطمح اي منتخب افريقي بالدفاع عن حظوظه للتاهل الى المونديال في ظل الطريقة الجديدة المعتمدة في التصفيات ".



وعبر حمزة الجلاصي عن سعادته بتعزيز صفوف المنتخب التونسي قائلا في هذا الاطار "تشرفت بالدعوة التي تلقيتها من اجل المشاركة في تحضيرات المنتخب استعدادا للجولتين الاولى والثانية من تصفيات كاس العالم 2026 وهي دعوة جاءت لتتوج المجهودات المضنية التي بذلتها من اجل تحسين ادائي الفردي وتطوير مهاراتي واتمنى تقديم الاضافة كلما سنحن لي الفرصة لذلك".



وتابع مدافع النجم الساحلي " ليس هناك مباراة سهلة في افريقيا وكل المنتخبات ستدافع بقوة عن حظوظها لاسيما مع بداية التصفيات بما ان الجميع سينطلق من النقطة الصفر ونحن مطالبون بتحقيق بداية قوية والانتصار بطريقة مقنعة سواء في مباراة ساوتومي او مالاوي والتي اعتبرهما محطات اعدادية هامة لكاس امم افريقيا التي ستنطلق في غضون شهرين ".