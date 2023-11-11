الحرب على غزة.. استمرار استهداف المستشفيات ومظاهرات عالمية رفضا للعدوان

في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة كثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه على المستشفيات، واستهدف بشكل خاص مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر منشأة صحية في القطاع، كما قصف قسم الجراحة في المستشفى، في حين توقف قسما العناية المركزة والأطفال عن العمل واندلع حريق في قسم الكلى جراء القصف.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة توقف العمل في المجمع وخروجه عن الخدمة بسبب القصف ونفاد الوقود، في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور ومناطق عدة بالقطاع.





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يأتي ذلك بينما اختتمت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المخصصة لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.







الحرب على غزة.. اشتباكات عنيفة عند مستشفى الشفاء وانطلاق قمة عربية إسلامية بالرياض



في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة كثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه على المستشفيات، واستهدف بشكل خاص مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر منشأة صحية في القطاع، كما قصف قسم الجراحة في المستشفى، فيما توقف قسما العناية المركزة والأطفال عن العمل واشتعل حريق في قسم الكلى جراء القصف.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن توقف العمل في المجمع وخروجه من الخدمة بسبب القصف ونفاد الوقود، بينما الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور ومناطق عدة بالقطاع.



يأتي ذلك بينما انطلقت بعد ظهر اليوم بالعاصمة السعودية الرياض أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المخصصة لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



الحرب على غزة .. ليلة من الاشتباكات والقصف الإسرائيلي للمستشفيات







في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، كثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمستشفيات، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في غارات

استهدفت مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي، في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور ومناطق بالقطاع.



كما أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 7 شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيمي جباليا والبريج.





إن بي سي عن مصدرين بالكونغرس: واشنطن لا تستطيع تأكيد ادعاء إسرائيل بوجود مقر قيادة لحماس تحت مستشفى الشفاء

نقلت شبكة إن بي سي عن مصدرين في الكونغرس أن واشنطن لا تستطيع تأكيد ادعاء إسرائيل بوجود مقر قيادة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة.



وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت، إنها لم تجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي أن مقر قيادة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء.