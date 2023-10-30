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تصريح لكامالا هاريس بشأن تقارير حول إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 06:15 قراءة: 1 د, 2 ث
      
قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ليس لها خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو قطاع غزة.

وأوضحت هاريس في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" أن واشنطن "ليس لديها نية أو خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو غزة".

...

وأكدت أن "الولايات المتحدة تزود إسرائيل بالمشورة والمعدات والدعم الدبلوماسي" في حربها على قطاع غزة.

وقالت "إسرائيل، دون شك، لها الحق في الدفاع عن نفسها. ومع ذلك، من المهم جدا ألا تكون هناك مساواة بين حماس والفلسطينيين.. للفلسطينيين حق في الأمن وتقرير المصير والكرامة، وكنا واضحين جدا في أنه يجب الالتزام بقواعد الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية لهم".

وفي وقت سابق من الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن "آلاف المدنيين الفلسطينيين قتلوا في هذه الحرب، وهذا مأساة حقيقية".

بدوره ، قال بايدن في تغريدة صباح الاثنين إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التطورات في غزة وناقش معه "الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن ومساعدة الأميركيين في غزة على المغادرة بأمان"، وقال إنه شدد "على الحاجة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير إلى المدنيين في غزة".

وقال "شددت مجددا على أن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب وعليها مسؤولية القيام بذلك بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي الذي يعطي الأولوية لحماية المدنيين".


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