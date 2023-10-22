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طوفان الأقصى.. مجازر الاحتلال تتواصل في غزة والقسام تفشل محاولة توغل بري

مقاتلو القسام أوقعوا قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار (تعبيرية)
Publié le Lundi 23 Octobre 2023 - 00:19 قراءة: 0 د, 40 ث
      
لليوم الـ17 على التوالي تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة حيث قصفت الأحياء السكنية والمستشفيات، ما أدى لسقوط أزيد من 200 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعد عشرات المجازر في الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح.

...

وفي المقابل، قتل أكثر من 1400 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى بينهم 308 من العسكريين إلى جانب أزيد من 200 أسير تحتفظ بهم المقاومة داخل قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، ارتفع إلى 92 عدد الشهداء منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بعد استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين ونابلس والخليل.

وفي الشمال، واصل حزب الله اللبناني قصف المواقع العسكرية لجيش الاحتلال الذي بدأ في ترحيل سكان 14 مستوطنة محاذية للحدود.


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