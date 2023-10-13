مصر ترفض مطالب إسرائيل بإخلاء غزة من سكانها

وكالات - أكدت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أن القاهرة ترفض مطالبة الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا.



وأكد بيان للخارجية المصرية على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.





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وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.



وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.



ودعت مصر الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.



وأدت دعوة إسرائيل نصف سكان قطاع غزة، الجمعة، لإخلاء منازلهم، إلى تصاعد المخاوف في مصر إزاء نزوح جماعي للاجئين عبر الحدود شديدة التحصين إلى الأراضي المصرية.



منذ أن أثار الهجوم المميت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل ردا انتقاميا واسع النطاق على غزة، تحاول القيادة المصرية بشكل حثيث التفاوض من أجل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى القطاع الفلسطيني، فيما يعود جزئيا إلى مال في تجنب النزوح الجماعي إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.



ويقول مسؤولون إن هذا المسعى لم يلق أي ذان صاغية من جانب إسرائيل حتى الآن.





زيارة بلينكن للقاهرة



ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القاهرة خلال نهاية الأسبوع، ومن المنتظر أن يناقش المسؤولون المصريون معه مسألة دخول المساعدات.



وأغلقت إسرائيل قطاع غزة، وأوقفت دخول الغذاء والماء والدواء والوقود لسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في حين يدمر القصف الإسرائيلي مساحات واسعة من مدن القطاع.



وعلى إثر ذلك، بات معبر رفح المصري هو المنفذ الوحيد لسكان القطاع.



بيد أن وزارة الخارجية المصرية قالت إن الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على الجانب الفلسطيني من المعبر أجبرتها على إيقافه عن العمل، ما أدى إلى توقف شاحنات المساعدات عالقة على الجانب المصري من المعبر.



كلمة السيسي



بدوره، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها الخميس، إلى السماح بدخول المساعدات للقطاع عبر معبر رفح.



كما عارض السماح بدخول أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.



وقال السيسي، خلال حفل تخرج طلاب أكاديميات عسكرية في القاهرة، إن "هناك خطورة كبيرة جدا لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية ومن المهم أن يبقى شعبها (غزة) صامدا ومتواجدا على أرضه".



وأشار السيسي أيضا إلى أن مصر تستضيف بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ. وتزايد العدد هذا العام مع فرار 300 ألف سوداني من الحرب الجارية ببلادهم إلى مصر التي تواجه بالفعل أزمة اقتصادية.